İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın planına göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın planına göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini... - Son Dakika

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın planına göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini...

12 dakika önce

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın planına göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdüreceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın planına göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini..., System.String[]

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın planına göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdüreceğini açıkladı.

Donald Trump, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrailli gazete Hakan Fidan'ı Süleymani'ye benzeterek hedef gösterdi
Trump sözde 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıkladı: Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek Terör örgütü DEAŞ, Yahudilere saldırı çağrısı yaptı! Prof. Dr. Naci Görür'den Marmaris depremi ile ilgili açıklama: Sarı faya dikkat!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 21:12:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın planına göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]