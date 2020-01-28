İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın planına göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini... - Son Dakika

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın planına göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini...
12 dakika önce
İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın planına göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdüreceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:00 Kaynak: AA
İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın planına göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdüreceğini açıkladı.
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