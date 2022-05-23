İsrail Başbakanı'nın Özel Kalem Müdürü istifa etti - Son Dakika
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İsrail Başbakanı'nın Özel Kalem Müdürü istifa etti

23.05.2022 16:09
İsrail Başbakanı'nın Özel Kalem Müdürü istifa etti

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Özel Kalem Müdürü Tal Gan-Zvi görevinden istifa ettiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Özel Kalem Müdürü Tal Gan-Zvi görevinden istifa ettiği bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) konuyla ilgili bir haber yayımladı.

Gan-Zvi'nin istifa ettiği belirtilen haberde, "Kendisi, son 10 yılda Bennett'e en yakın kişiydi. Parti liderlerine karşı en baskın adamdı ve siyasi adımlardan sorumluydu." ifadeleri kullanıldı.

Özel Kalem Müdürü'nün istifa ederken yeni alanlara geçmek istediğini söylediği ve Bennett'e teşekkür ettiği aktarılan haberde, gelecekte ihtiyaç duyabileceği her alanda Başbakan'a yardım etmeyi sürdüreceğini dile getirdiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Başbakan Bennett'in siyasi danışmanının da iki haftadan az bir süre önce istifa ettiği hatırlatıldı.

İsrail gazetesi "Jerusalem Post" ilgili haberinde Gan-Zvi'nin iş dünyasına girme olasılığının büyük olduğuna değindi.

Bennett de sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 10 yıldır kamu işlerinde karşımıza çıkan zorluklarda benimle birlikte olan Gan-Zvi'ye teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

İsrail medyası, Gan-Zvi'nin istifasının, Başbakan Bennett'in partisi Yamina Milletvekili Idit Silman'ın nisan ayındaki istifasıyla Meclisteki çoğunluğunu kaybeden hükümete olumsuz etkilerinin olabileceği yorumlarında bulunuyor.

İsrail hükümetinin sıkıntılı süreci

İsrail Başbakanı Naftali Benett'in liderlik yaptığı sağdaki Yamina Partisi Milletvekili Idit Silman, nisan ayında "yeterince sağ siyaset izlemediği" gerekçesiyle koalisyondan istifa etmişti.

Böylece koalisyon hükümeti, muhalefet karşısında Meclisteki bir oy farkıyla olan çoğunluğunu yitirmiş, iktidar ve muhalefet, parlamento içinde 60-60 sayısında eşitlenmişti.

Ancak İsrail'de koalisyon ortağı Meretz Partisi'nin Filistinli kadın Milletvekili Gayda Rinavi Zuabi'nin 19 Mayıs'ta "Mescid-i Aksa'daki şiddet, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesindeki manzaralar ve hükümetin sağ politikalarını" gerekçe göstererek koalisyondan ayrıldığını açıklaması, hükümeti zor duruma düşürmüş, yeniden seçime gitme ihtimalleri konuşulmaya başlanmıştı.

İsrail basınında dün yer alan haberlerde ise Zuabi'nin Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile yaptığı görüşmenin ardından koalisyon saflarına yeniden katıldığı ve hükümetin düşme riskinin ortadan kalktığı belirtilmişti.

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Kaynak: AA

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