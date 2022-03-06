İsrail Başbakanı, Rusya ve Almanya turunu tamamlayarak ülkesine döndü - Son Dakika
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İsrail Başbakanı, Rusya ve Almanya turunu tamamlayarak ülkesine döndü

06.03.2022 11:11
İsrail Başbakanı, Rusya ve Almanya turunu tamamlayarak ülkesine döndü

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'deki görüşmelerini tamamladı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'deki görüşmelerini tamamladı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bennett'in bugünkü haftalık kabine toplantısına programlandığı üzere ülkesinde katılacağı bildirildi.

Bennett, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında ara buluculuk çalışmaları için geçen hafta sürpriz bir bölge turuna çıkmıştı.

İsrail Başbakanı Bennett, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitmiş ve yaklaşık 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

Putin ile görüşmesinin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda konuşan Bennett, Berlin'e giderek Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya gelmiş, görüşme yaklaşık 1,5 saat sürmüştü.

İsrailli siyasi bir kaynak, Bennett'in ABD, Almanya, Fransa ile koordinasyon halinde olduğu, Ukrayna ile diyaloğunun devam ettiği bilgisini paylaşmıştı.

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Vladimir Putin, Almanya, İsrail, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı, Rusya ve Almanya turunu tamamlayarak ülkesine döndü - Son Dakika


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