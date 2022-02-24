İsrail Başbakanı, Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu - Son Dakika
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İsrail Başbakanı, Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu

24.02.2022 18:39
İsrail Başbakanı, Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna'daki İsrail vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaparak dünya genelinden Yahudiler için İsrail'de daima bir yer olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna'daki İsrail vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaparak dünya genelinden Yahudiler için İsrail'de daima bir yer olduğunu söyledi.

Bennett, İsrail ordusu subaylarının mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki krize değindi.

Dünyanın daha istikrarsız bir hal aldığını ve bölgenin günden güne değiştiğini belirten Bennett, ordular arasındaki savaşın geçmişte kaldığı savının gerçek olmadığının bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

Bennett, Ukrayna'daki İsrail vatandaşlarına karadan batıya ilerlemeleri ve "derhal ülkeyi terk etmeleri" çağrısı yaparak, İsrailli temsilcilerin kendilerini batıdaki sınır kapılarında beklediğini söyledi.

Dünya genelindeki Yahudilere de seslenen Bennett, İsrail'in kapılarının açık olduğunu, "onları burada bir evin beklediğini" söyledi.

Bennett, konuşmasında Ukrayna'daki duruma ilişkin şunları kaydetti:

"Herkes gibi biz de Ukrayna'da barış ve sükunet için dua ediyor, diyaloğun bir çözüm getireceğini ümit ediyoruz. Bunlar zor ve trajik zamanlar, yüreğimiz hiçbir hataları olmamasına rağmen bu duruma itilen sivillerle beraber. İsrail, gerekli insani yardımı ulaştırmak için harekete geçecektir. Becerimiz var, deneyimliyiz ve Ukrayna vatandaşlarına elimizden gelen yardımı sağlayacağız."

İsrail Dışişleri Bakanı, bugün düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini "dünya düzenine yönelik büyük bir saldırı" şeklinde nitelendirerek kınamıştı.

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Naftali Bennett, Ukrayna, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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