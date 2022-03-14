İsrail Başbakanı, "Ukrayna'dan göç etmesi beklenen Yahudilere kucak açacaklarını" söyledi Açıklaması - Son Dakika

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna'dan İsrail'e Yahudi göçü beklediklerini açıkladı.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada Bennett, İsrail vatandaşlarının bugünlerde zor bir süreçten geçtiğini ve Ukrayna'dan İsrail'e göç dalgasının yakın olduğunu belirtti.

Bennett, "Ukrayna'daki savaş bölgelerinden İsrail'e gelmek isteyen çok Yahudi var. Bize düşen görev onların umutlarını boşa çıkarmamak. Kardeşlerimizi çok sıcak karşılamalı ve ileride de barınak, iş, eğitim ve ihtiyaç duydukları her şeyde onlara gereken ilgiyi göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, "Ukrayna'daki Yahudiler için en uygun yerin İsrail olduğunu ve İsrail halkının onları bağrına basacağını" kaydetti.

Yahudi olmayanlara geçici ikamet

Yahudi olmayan Ukraynalılarla ilgili de değerlendirmede bulunan Bennett, şöyle devam etti:

"İsrail devleti, tehlike bölgelerinden kaçan ve burada akrabaları olan Ukraynalıları da kabul ediyor. İhtiyaç olduğu sürece ve durum sakinleşene kadar burada yakınları ve dostlarının yanında kalmalarına izin veriyoruz. Yahudi olmayan Ukraynalıların ikametleri geçici olacak."

Bennet ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

İsrail İçişleri Bakanı Ayelet Shaked 7 Mart'ta, Yahudi olanlar haricindeki Ukraynalı mültecilerin İsrail'e gelişinin devam edemeyeceğini söylemişti.

İsrail, "Aliya" ile binlerce Ukraynalı Yahudi'yi ülkeye getiriyor

İsrail, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından, diaspora Yahudilerinin İsrail'e göçünü teşvik eden Aliya programı kapsamında Ukrayna Yahudilerinin tahliye çalışmalarını hızlandırdı.

İsrail'in sözde Geri Dönüş Yasası uyarınca İsrail'e göç etmek için başvuran kişilerin, en az bir Yahudi büyükanne ve büyükbabası olduğunu kanıtlayabilmeleri gerekiyor.

Aliya, pek çok belge ve süreç gerektiren bir uygulama olarak biliniyor. Ancak Ukrayna'da yaşanan olağanüstü durum nedeniyle İsrail hükümeti ve Yahudi Ajansı, Yahudilerin Ukrayna'yı daha hızlı terk etmeleri için bu uygulamalara hız kazandırdı.

"Geri Dönüş Yasası" kapsamında İsrail'e göç etme hakkına sahip yaklaşık 120 bin ila 150 bin Ukraynalı Yahudi bulunduğu tahmin ediliyor.