İsrail Başbakanı, Ukrayna için tarafların "müzakere masasına oturtulması" çağrısı yaptı - Son Dakika
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İsrail Başbakanı, Ukrayna için tarafların "müzakere masasına oturtulması" çağrısı yaptı

03.03.2022 14:21
İsrail Başbakanı, Ukrayna için tarafların "müzakere masasına oturtulması" çağrısı yaptı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna'daki savaşta durumun kötü olduğunu ve dünya liderleri harekete geçmezse sonuçların ağır olacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna'daki savaşta durumun kötü olduğunu ve dünya liderleri harekete geçmezse sonuçların ağır olacağını söyledi.

Başbakan Bennett, Tel Aviv kentinde düzenlenen siber güvenlik konferansında yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaşa değinerek, "Savaşı başlatmak çok kolay, bitirmekse zordur. Şu an sahada işler kötü görünüyor." dedi.

Ukrayna için harekete geçilmesi çağrısında bulunan Bennett, şunları söyledi:

"Şunu anlamamız gerekiyor, eğer dünya liderleri harekete geçmezse, çok daha kötü olabilir. Burada, eşi görülmemiş can kaybı, Ukrayna'nın bütünüyle yıkımı, milyonlarca sığınmacıdan bahsediyorum."

İsrail Başbakanı, krizden çıkılması için henüz geç olmadığını vurgulayarak, "Dünyadaki büyük aktörlerin sorumluluğu, hızlı bir şekilde tarafları savaş alanından çekip müzakere masasına oturtmaktır." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Naftali Bennett, Müzakere, Ukrayna, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı, Ukrayna için tarafların 'müzakere masasına oturtulması' çağrısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Başbakanı, Ukrayna için tarafların "müzakere masasına oturtulması" çağrısı yaptı - Son Dakika
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