İsrail Gazze çevresindeki vatandaşlarının günlük rutinlerine dönmesi için çalıştıklarını açıkladı - Son Dakika
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İsrail Gazze çevresindeki vatandaşlarının günlük rutinlerine dönmesi için çalıştıklarını açıkladı

05.08.2022 16:12

İsrail Başbakanı Yair Lapid, İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Bessam Saadi'nin Batı Şeria'da gözaltına alınmasının ardından misilleme endişesiyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yakın bölgedeki İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede günlük...

İsrail Başbakanı Yair Lapid, İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Bessam Saadi'nin Batı Şeria'da gözaltına alınmasının ardından misilleme endişesiyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yakın bölgedeki İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede günlük rutinlerine dönmesi için çalıştıklarını söyledi.

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid, ülkenin güneyindeki Gazze Şeridi'ne paralel bölgede 4 gündür devam eden güvenlik önlemleri ilgili üst düzey yetkilillerle değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıya Başbakan Lapid'in yanı sıra Savunma Bakanı Benny Gantz, Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, Ulusal Güvenlik Konseyi Müdürü Eyal Holata ve diğer bazı yetkililer katıldı.

Bölgeyle ilgili değerlendirme görüşmelerinin hafta sonu da devam edeceğine işaret edilen açıklamada Başbakan Lapid'in, "Gazze Şeridi'ne paralel bölgedeki vatandaşların yaşam ve güvenlikleri önceliklerimizin ilk sırasındadır. Güneydeki vatandaşları mümkün olan en kısa sürede günlük rutinlerine döndürmek için çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gazze çevresindeki önlemler dördüncü günde devam ediyor

İsrail askerleri 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli de hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme saldırısı endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini yüksek tutmaya devam ediyor.

Ordu birlikleri Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmayı sürdürüyor.

İsrail ordusunun güvenlik önlemleri kapsamında Gazze üzerinde onlarca insansız hava aracı uçurduğu bildiriliyor.

Son 4 gündür devam eden önlemler kapsamında Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı kapalı tutuluyor.

Gazze'deki tek elektrik santralinin durabileceği uyarısı

Bu arada İsrail'in 2006'dan beri abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren tek elektrik santralinin 4 gündür kapalı tutulan sınır kapıları nedeniyle durabileceğinden endişe ediliyor.

Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Santrali Müdürü Refik Melihe, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamalarda, İsrail ordusunun uygulamaları sebebiyle Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan akaryakıt girişi olmadığına dikkati çekmişti.

İsrail merkezli hukuk örgütü "İnsan Hakları için Doktorlar" örgütü de Gazze Şeridi'ne akaryakıt ithalatının engellenmesi halinde ciddi hasarların olabileceği uyarısında bulundu.

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Kaynak: AA

Yair Lapid, Batı Şeria, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Gazze çevresindeki vatandaşlarının günlük rutinlerine dönmesi için çalıştıklarını açıkladı - Son Dakika

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