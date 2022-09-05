İsrail'den "Türkiye ile anlaşmayı onayladık" açıklaması geldi! İşte sonraki aşama - Son Dakika
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İsrail'den "Türkiye ile anlaşmayı onayladık" açıklaması geldi! İşte sonraki aşama

05.09.2022 10:52
İsrail'den "Türkiye ile anlaşmayı onayladık" açıklaması geldi! İşte sonraki aşama

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak Türkiye ile İsrail arasında havacılık bağlantıları kurulmasına yönelik bir anlaşmayı onayladık." ifadelerini kullandı. Lapid, sonraki adımın büyükelçilerin atanması olacağını belirtti.

Lapid, anlaşmayla birlikte artık İsrail'e ait hava yollarının İstanbul'a ve Türkiye'nin diğer noktalarına iniş ve kalkış yapabileceğini belirtti.

SONRAKİ ADIM

İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine de işaret eden Lapid, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma her şeyden önce İsrailli yolculara ve İsrail havacılığına fayda sağlayacak. Ayrıca bu, bölgede istikrar ve refah için önemli bir stratejik hamledir ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bir sonraki adım, büyükelçilerin atanmasıdır."

TÜRKİYE İLE İSRAİL İLİŞKİLERİ NORMALLEŞİYOR

Türkiye ile İsrail, 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı. İki ülke arasında havacılık alanında bir iş birliği anlaşması imzalandığı da ilan edilmişti.

Halihazırda Türk Hava Yolları ve diğer Türk havacılık firmaları İsrail'e seferler düzenleyebiliyor.

İsrail'e ait hava yolu firmalarının, İsrailli yolcuların güvenliği için çok sıkı tedbirler uyguladığı biliniyor.

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Kaynak: AA

Yair Lapid, Türkiye, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den 'Türkiye ile anlaşmayı onayladık' açıklaması geldi! İşte sonraki aşama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'den "Türkiye ile anlaşmayı onayladık" açıklaması geldi! İşte sonraki aşama - Son Dakika
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