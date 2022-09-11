İsrail Başbakanı: İsrail nükleer anlaşmayı durdurmak için başarılı bir kampanya yürütüyor - Son Dakika
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İsrail Başbakanı: İsrail nükleer anlaşmayı durdurmak için başarılı bir kampanya yürütüyor

11.09.2022 19:28
İsrail Başbakanı: İsrail nükleer anlaşmayı durdurmak için başarılı bir kampanya yürütüyor

İsrail Başbakanı Yair Lapid, ülkesinin nükleer anlaşmayı durdurmak ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını önlemek için başarılı bir kampanya yürüttüğünü belirtti.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, ülkesinin nükleer anlaşmayı durdurmak ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını önlemek için başarılı bir kampanya yürüttüğünü belirtti.

Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Amerikalıların ardından Avrupa ülkeleri de dün, İran ile yakın zamanda nükleer anlaşma imzalanmayacağını, Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansındaki açık soruşturma dosyalarının kapatılmayacağını duyurdular." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer tesislerdeki faaliyetleri hakkında son dönemde Almanya, Fransa ve İngiltere ile güncel istihbarat bilgileri paylaştıklarını dile getiren Lapid, söz konusu Avrupa ülkelerine "kararlı tutumlarından dolayı" teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"İsrail, nükleer anlaşmayı durdurmak ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını önlemek için başarılı bir siyasi kampanya yürütüyor. İş bununla bitmedi, uzun bir yol var, ancak cesaret verici işaretler var."

Ne olmuştu?

Almanya, Fransa ve İngiltere'nin dün yayınladığı ortak bildiride, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ilgili duruşunun müzakereleri tehlikeye attığı belirtilmişti

Söz konusu 3 Avrupa ülkesinin bildirisinde, "Ne yazık ki İran bu kritik diplomatik fırsatı kullanmamayı tercih etti. Bunun yerine, nükleer programını kabul edilebilir sivil gerekçelerin sınırlarının ötesine taşımaya devam etti." ifadeleri kullanılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de bugün yaptığı açıklamada, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ortak bildirisinin iyi niyete aykırı olduğunu ve yapıcı olmadığını belirterek, söz konusu bildiri nedeniyle 3 Avrupa ülkesini İsrail çizgisine uymakla suçlamıştı.

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Kaynak: AA

Almanya, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı: İsrail nükleer anlaşmayı durdurmak için başarılı bir kampanya yürütüyor - Son Dakika

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