İsrail Başbakanı Lapid, Savunma Bakanı Gantz ile görüştü (1) - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Başbakanı Lapid, Savunma Bakanı Gantz ile görüştü (1)

08.08.2022 20:40

İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz, Başbakanlık konutu ve Savunma bakanlığının bulunduğu Kirya semtinde açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz, Başbakanlık konutu ve Savunma bakanlığının bulunduğu Kirya semtinde açıklamalarda bulundu.

YORUMLAR
500
İsrail Başbakanı Lapid'ten ateşkes öncesi durum değerlendirmesi İsrail Başbakanı Lapid'ten ateşkes öncesi durum değerlendirmesi İsrail Başbakanı Lapid: 'Operasyon gerektiği sürece devam edecek' İsrail Başbakanı Lapid: 'Operasyon gerektiği sürece devam edecek'
Kaynak: AA

Başbakanlık, Yair Lapid, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Başbakanı Lapid, Savunma Bakanı Gantz ile görüştü (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:23 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mavi bikinisiyle verdiği poz nefes kesti
19:57 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta'ya Avrupa'dan talipler var
19:45 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidi sonrası alkış tufanı koptu
19:28 TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme! 21'e yükseltildi
18:54 AK Parti'den aday adayı olan Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı
18:43 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiasına AK Parti'den cevap: Bunu topluma izah etmeleri lazım
18:32 Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar
18:31 Mardin'e gelin olarak gelen Ukraynalı, Müslüman olup Amine ismini aldı
18:24 Aydın'da dehşet olay! Tartıştığı kişiyi öldürüp emniyetin önünde kafasına sıktı
18:12 Bu sene kış geç gelecek! Ekim ayı sıcakları yüksek seyredecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 20:41:20. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Başbakanı Lapid, Savunma Bakanı Gantz ile görüştü (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement