İsrail basını: Biyolojik Araştırma Enstitüsü koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyuracak - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsrail basını: Biyolojik Araştırma Enstitüsü koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyuracak - Son Dakika Dünya

İsrail basını: Biyolojik Araştırma Enstitüsü koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyuracak

6 saat önce

İsrail Savunma Bakanlığı ise henüz test veya aşı konusunda sıradışı bir buluş olmadığını açıkladı.

İsrail basını: Biyolojik Araştırma Enstitüsü koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyuracak, System.String[]

Koronavirüsün (Covid-19) tedavisi için araştırmalar sürerken İsrail basını ülkedeki Biyolojik Araştırma Enstitüsü'nün yakın zamanda koronavirüs aşısı geliştirdiğini açıklayacağını yazdı. Ancak aşının güvenli şekilde kullanılması için aylar sürecek test ve deneylerin yapılması gerekiyor.


Habere göre İsrail'deki bilim insanları koronavirüsün biyolojik özelliklerini ve mekanizmasını anlamada önemli ilerlemeler kaydetti. Bu ilerlemeler arasında virüs bulaşan kişiler için antikorların üretimi ve aşının geliştirilmesi de var.

Euronews.com'da Görüntüle

Koronavirüs, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 22:29:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail basını: Biyolojik Araştırma Enstitüsü koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]