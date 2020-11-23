İsrail basını duyurdu: Netanyahu, Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Bin Selman'la görüştü
23.11.2020 11:35
İsrail Army Radyosu, İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu'nun gizlice Suudi Arabistan'a giderek veliaht Prens Mohammed bin Salman ile görüştüğünü ileri sürdü.
– İsrail Army Radyosu, İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu'nun gizlice Suudi Arabistan'a giderek veliaht Prens Mohammed bin Salman ile görüştüğünü ileri sürdü.
İsrail Army Radyosu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan veliaht Prensi Mohammed bin Salman ile görüşmesinin gerçekleştiği Neom kentine İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu'nun gizlice gittiğini ileri sürdü. Netanyahu'nun, üçlü görüşmeye gizlice katıldığı ileri sürüldü. İsrail medya organı Haaretz ise, Netanyahu'nun uçuş takip verisini paylaşarak 'bir özel jetin' kısa süreliğine Tel Aviv'den Suudi Arabistan'ın Kızıl Deniz'deki sahilinde bulunan Neom kentine gittiğini doğruladı. Konuya ilişkin İsrail hükümetinden bir açıklama yapılmazken, Netahyahu iddiarlar ilgili sessizliğini koruyor. Öte yandan, İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminden sonra Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlayacağı iddia edilmişti.
- Arabistan
Son Dakika Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Aracını satmakta anlaştığı kişinin "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanınca dolandırıldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı