İsrail basını: Filistinli milletvekilinin koalisyona dönmesiyle hükümetin düşme riski kalktı - Son Dakika
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İsrail basını: Filistinli milletvekilinin koalisyona dönmesiyle hükümetin düşme riski kalktı

22.05.2022 21:48
İsrail basını: Filistinli milletvekilinin koalisyona dönmesiyle hükümetin düşme riski kalktı

İsrail basınında yer alan haberlerde, Filistin asıllı kadın milletvekili Gayda Rinavi Zuabi'nin koalisyon saflarına yeniden katıldığı ve hükümetin düşme riskinin ortadan kalktığı belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Filistin asıllı kadın milletvekili Gayda Rinavi Zuabi'nin koalisyon saflarına yeniden katıldığı ve hükümetin düşme riskinin ortadan kalktığı belirtildi.

İsrail'in Yediot Ahronot ve Maariv gazetelerinde yer alan haberlerde, Zuabi'nin Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile yaptığı görüşmenin ardından koalisyondan ayrılma kararını geri çektiği kaydedildi.

Mevcut hükümetin Zuabi'yi koalisyon saflarına geri dönmesi için tüm gücüyle ikna etmeye çalıştığı kaydedilen haberlerde, Dışişleri Bakanı Lapid'in Zuabi'nin koalisyona dönmesine ilişkin şu açıklamasına yer verildi:

"Gayda Rinavi Zuabi'nin koalisyon hükümetine dönmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Gayda ve yerel Arap heyetlerinin başkanları ile Arap toplumunun gerçek ihtiyaçları hakkında açık ve net bir diyaloğumuz oldu."

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde ise Zuabi'nin koalisyona geri dönmesiyle hükümetin dağılmasının engellendiği aktarıldı.

Zuavi'nin koalisyon saflarına dönmesiyle Knesset'te muhalefetle eşitlik sağlandı

İsrail'de koalisyon ortağı Meretz Partisi'nin Filistinli kadın milletvekili Zuabi, 19 Mayıs'ta "Mescid-i Aksa'daki şiddet, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesindeki manzaralar ve hükümetin sağ politikalarını" gerekçe göstererek koalisyondan ayrıldığını açıklamıştı.

Milletvekili Zuabi'nin yeniden koalisyon saflarına katılmasıyla hükümetin 120 sandalyeli İsrail Meclisinde muhalefet karşısındaki oy sayısı 59'dan 60'a yükselerek eşitlenmiş oldu.

İsrail basını, Zuabi'nin koalisyondan ayrılmasıyla hükümetinin düşmesi ve ülkenin 40 ayda beşinci defa seçime gitme riskinin arttığını yazmıştı.

İsrail'de mevcut koalisyon hükümeti 8 partinin bir araya gelmesiyle 61 milletvekilinin güvenoyuyla Haziran 2021'de kurulmuştu.

İsrail Başbakanı Naftali Benett'in liderlik yaptığı sağdaki Yamina Partisi'nden milletvekili Idit Silman, geçen ay "yeterince sağ siyaset izlemediği" gerekçesiyle koalisyondan istifa etmişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail basını: Filistinli milletvekilinin koalisyona dönmesiyle hükümetin düşme riski kalktı - Son Dakika
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