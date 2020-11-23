İsrail basını: Netanyahu gizlice Suudi Arabistan'a gidip Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüştü

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Pazar günü gizlice Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğünü duyurdu.

İsrail Radyo ve Televizyonu Kurumu bünyesinde yayın yapan Kan radyosu ve İsrail Ordusu radyosu, hükümet kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde Kızıldeniz kıyısındaki Neom kentinde yapılan üçlü görüşmeye İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın başkanı Yossi Cohen'in de katıldığını belirtti.

İsrail'de İngilizce yayımlanan Haaretz gazetesi de Netanyahu ve Cohen'in kullandığı özel uçağın uçuş takip verilerini yayımladı.

ABD'nin Riyad'ı İsrail'le diplomatik ilişki kurmaya ikna çabası

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Suudi Arabistan'ı İsrail'le diplomatik ilişki kurmaya ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan; ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Ortadoğu danışmanı Jared Kushner'in arabuluculuğuyla İsrail'le ilişkilerini normalleştirme kararı almıştı.

Bu kararların büyük ölçüde iki ülkenin İran'dan duyduğu kaygılara dayandığı belirtiliyor.

Riyad yönetimi şimdiye kadar İsrail'le diplomatik ilişki kurması yönündeki çağrıları reddetmişti.

Suudi Arabistan bunun için önce bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını şart koşuyordu.

Riyad yönetimi bir süre önce İsrail uçaklarına Körfez ve Asya ülkelerine uçuşlarında hava sahasını kullanma izni vermişti.

Bu yıla kadar, daha önce İsrail'le diplomatik ilişki kuran Arap ülkeleri Mısır ve Ürtdün'dü.