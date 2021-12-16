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İsrail basını: Orduya ait cephanelikten 100 bin M16 piyade tüfeği mermisi çalındı - Son Dakika

İsrail basını: Orduya ait cephanelikten 100 bin M16 piyade tüfeği mermisi çalındı

16.12.2021 14:42
İsrail basını: Orduya ait cephanelikten 100 bin M16 piyade tüfeği mermisi çalındı

İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinde İsrail ordusuna ait acil durum cephaneliğinden 100 binin üzerinde M16 piyade tüfeği mermisinin çalındığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinde İsrail ordusuna ait acil durum cephaneliğinden 100 binin üzerinde M16 piyade tüfeği mermisinin çalındığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, İsrailli subayların Yukarı Celile'nin Ayn ez-Zeytun bölgesinde orduya ait acil durum cephaneliğine kontrole gittikleri sırada olayın açığa çıktığı belirtildi.

Haberde, subayların, cephanelikten 100 binden fazla M16 piyade tüfeği mermisinin eksik olduğunu tespit ettiği aktarıldı.

Söz konusu mermilerin bir buçuk ay önce çalındığı kaydedilen haberde, İsrailli ilgili makamların konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü ifade edildi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun polis yetkililerine dayandırdığı haberinde de çalınan mermi sayısının 150 binden fazla olduğu iddia edildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise olayın "tehlikeli ve olağandışı" olduğu belirtilerek, ordunun acil durum hazırlığının zarara uğradığı vurgulandı.

Piyade, İsrail, 112, M16, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail basını: Orduya ait cephanelikten 100 bin M16 piyade tüfeği mermisi çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail basını: Orduya ait cephanelikten 100 bin M16 piyade tüfeği mermisi çalındı - Son Dakika
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