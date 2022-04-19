İsrail basını: "Ramazan ayı sonuna kadar Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklandı" - Son Dakika
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İsrail basını: "Ramazan ayı sonuna kadar Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklandı"

19.04.2022 23:37
İsrail basını: "Ramazan ayı sonuna kadar Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklandı"

İsrail basınında yer alan haberlerde, Mescid-i Aksa'nın Ramazan ayı sonuna kadar Yahudi ziyaretçilerin girişine kapatılacağı ifade edilerek, söz konusu yasağın cuma gününde kadar yürürlüğe gireceği belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Mescid-i Aksa'nın Ramazan ayı sonuna kadar Yahudi ziyaretçilerin girişine kapatılacağı ifade edilerek, söz konusu yasağın cuma gününde kadar yürürlüğe gireceği belirtildi.

İşgal altındaki Kudüs'te İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırılar sonrası Mescid-i Aksa'nın Yahudi ziyaretçilerin girişine kapatıldığı öne sürüldü. İsrail basınında yer alan haberlerde, Mescid-i Aksa'nın Ramazan ayı sonuna kadar Yahudi ziyaretçilerin girişine kapatılacağı ifade edilerek, söz konusu yasağın cuma gününde kadar yürürlüğe gireceği belirtildi.

Haberlerde, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 2 hafta sonra Ramazan Bayramı'nın ardından girişlerine yeniden izin verileceğini aktarıldı. Haberde, polisin her yıl Ramazan ayının son birkaç günü Mescid-i Aksa'ya gayrimüslimlerin ziyaretine kapattığı hatırlatılarak, söz konusu kısıtlamanın süresinin yıldan yıla değiştiği aktarıldı.

Uzmanlar, söz konusu kısıtlamanın son günlerde yükselen gerilimi düşürmek amacıyla alındığını öne sürerken, aşırı sağcıların bu durumu öfkeyle karşılayacağını aktardı. Bazı sağcılar ise yasağı, İsrail hükümetinin düşmana boyun eğmesi olarak yorumlarken, bazıları ise bu hareketin hükümetin zayıflığını gösterdiğini ifade etti.

İsrail parlamentosundan milletvekili sağcı Itamar Ben-Gvir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tapınak Dağı'nın kapatıldığı haberi doğruysa (Başbakan Naftali) Bennett bu gece beyaz bayrak kaldırdı" dedi.

ERDOĞAN VE HERZOG TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarının İslam aleminde haklı tepkilere neden olduğunu belirtmişti.

Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam aleminde haklı tepkilere neden olmaktadır. Bu hassas dönemde Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Herkesin bu mübarek mekanın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı yineliyorum. Türkiye olarak her halükarda barış ve huzurun temini yönünde çalışmaya devam edeceğiz" demişti.

Öte yandan İsrail güçlerinin 15 ve 17 Nisan'da Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırması sonrası yaklaşık 170 kişi yaralanmıştı.

(İHA)

İsrail basını: Ramazan ayı sonuna kadar Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklandı

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Ramazan, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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