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İsrail basınında ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna işgalinin salı başlayabileceğini ilettiği iddia edildi - Son Dakika

İsrail basınında ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna işgalinin salı başlayabileceğini ilettiği iddia edildi

13.02.2022 02:20
İsrail basınında ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna işgalinin salı başlayabileceğini ilettiği iddia edildi

ABD'nin, İsrail yönetimine Rusya'nın Ukrayna işgalinin salı veya çarşamba başlayabileceğini ilettiğini ve Tel Aviv'in vatandaşlarını tahliye çalışmalarına hız verdiği öne sürüldü.

ABD'nin, İsrail yönetimine Rusya'nın Ukrayna işgalinin salı veya çarşamba başlayabileceğini ilettiğini ve Tel Aviv'in vatandaşlarını tahliye çalışmalarına hız verdiği öne sürüldü.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Washington'ın İsrail'e, Rusya'nın Ukrayna'yı en erken salı günü işgal edebileceği bilgisini paylaştığını belirtti. İsrailli havayolu şirketlerinin binlerce İsrailliye tahliye uçuşları sunduğu aktarıldı.

Yedioth Ahranoth gazetesi, internet sitesinde, İsrail'in, Washington'dan aldığı bildirimlere göre, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye için çarşambaya kadar zamanı olduğunu hesapladığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ilgili kurumlardan en kısa sürede olabildiğince İsrailliyi Ukrayna'dan çıkartılmasını talep ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğunu bunlardan 4 bin 500 kadarının internet ortamındaki tahliye bilgi formunu doldurduğu paylaşıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Kiev'deki Büyükelçi ile görüştüğü ve gerekli desteği sağlayacağı açıklanırken, Ukrayna'daki Yahudi nüfustan İsrail'e kesin göç taleplerinde artışın beklendiği değerlendirildi.

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Ukrayna, İsrail, Rusya, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail basınında ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna işgalinin salı başlayabileceğini ilettiği iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail basınında ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna işgalinin salı başlayabileceğini ilettiği iddia edildi - Son Dakika
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