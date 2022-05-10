İsrail basınında "Biden'ın Doğu Kudüs'teki Filistin hastanesini ziyaret etme ihtimali" tartışılıyor - Son Dakika

İsrail basını, ABD Başkanı Joe Biden'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren Makasid Hastanesi'ni ziyaret etmeyi düşündüğü yönündeki haberleri gündemine taşıdı.

ABD merkezli CNN'in, İsrailli bir yetkiliye dayandırarak verdiği haberde, Biden'ın haziran sonlarında yapması beklenen İsrail temasları kapsamında, işgal altındaki Doğu Kudüs'ü ve burada Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Filistinli hastaları tedavi eden Makasid Hastanesi'ni ziyaret etmeyi düşündüğü belirtildi.

Söz konusu haberi tartışan İsrail medyası ise ABD Başkanı'nın bu ziyareti yapmasını "(İsrail'in doğusu ve batısı ile başkenti olarak gördüğü) Kudüs'ün bölünmüş bir şehir olduğu yönünde siyasi bir mesaj vermiş olacağı" şeklinde yorumladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) konuyla ilgili haberinde Biden'ın muhtemel hastane ziyaretinde İsrailli yetkililerin kendisine eşlik etmeyeceği öngörüsünde bulundu.

"Bunun siyasi yansımaları olacak." ifadesi kullanılan haberde, İsrailli yetkililerin eşlik etmediği Doğu Kudüs ziyaretinin, "şehrin bölünmesi" anlamını taşıyacağı savunuldu.

ABD'den bir heyet, Biden'ın haziran sonlarında gerçekleştirmesi beklenen İsrail ziyareti için hazırlık çalışmaları yapmak üzere ay başında İsrail'e gelmişti.

Ocak 2021'de göreve başladıktan sonraki ilk Orta Doğu ve İsrail ziyaretini gerçekleştirecek olan Biden'ın işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli yetkililerle de görüşeceği belirtiliyor.

Sözde Orta Doğu Barış planına ilişkin tutumu nedeniyle Filistin yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı hedefleyen Donald Trump yönetimi, Filistin'e yardımları kesmişti.

Ancak Biden yönetimi geçen yılın başında, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu başta olmak üzere Filistin'e yardımları yeniden başlatmıştı.