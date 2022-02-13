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İsrail basınından iddia: Rusya'nın Ukrayna işgali salı günü başlayacak - Son Dakika

İsrail basınından iddia: Rusya'nın Ukrayna işgali salı günü başlayacak

13.02.2022 12:05

Dünyanın gözü Rusya'nın olası bir Ukrayna işgaline çevrilirken, İsrail basınından gündeme bomba gibi düşen iddia geldi. ABD'nin İsrail yönetimine Rusya'nın Ukrayna işgalinin salı günü başlayabileceğini ilettiği ve Tel Aviv'in vatandaşlarını tahliye çalışmalarına hız verdiği iddia edildi.

ABD'nin, İsrail yönetimine Rusya'nın Ukrayna işgalinin salı veya çarşamba başlayabileceğini ilettiğini ve Tel Aviv'in vatandaşlarını tahliye çalışmalarına hız verdiği öne sürüldü.

BİNLERCE İSRAİLLİYE TAHLİYE UÇUŞLARI SUNULDU

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Washington'ın İsrail'e, Rusya'nın Ukrayna'yı en erken salı günü işgal edebileceği bilgisini paylaştığını belirtti. İsrailli havayolu şirketlerinin binlerce İsrailliye tahliye uçuşları sunduğu aktarıldı.

İsrail basınından bomba iddia: Rusya'nın Ukrayna işgali salı günü başlayacak

TAHLİYE İÇİN SON GÜN ÇARŞAMBA

Yedioth Ahranoth gazetesi, internet sitesinde, İsrail'in, Washington'dan aldığı bildirimlere göre, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye için çarşambaya kadar zamanı olduğunu hesapladığını duyurdu.

BİNLERCE İSRAİLLİ BİLGİ FORMUNU DOLDURDU

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ilgili kurumlardan en kısa sürede olabildiğince İsrailliyi Ukrayna'dan çıkartılmasını talep ettiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğunu bunlardan 4 bin 500 kadarının internet ortamındaki tahliye bilgi formunu doldurduğu paylaşıldı.

İsrail basınından bomba iddia: Rusya'nın Ukrayna işgali salı günü başlayacak

İSRAİL'E GÖÇ TALEPLERİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Kiev'deki Büyükelçi ile görüştüğü ve gerekli desteği sağlayacağı açıklanırken, Ukrayna'daki Yahudi nüfustan İsrail'e kesin göç taleplerinde artışın beklendiği değerlendirildi.

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Ukrayna, İsrail, Rusya, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail basınından iddia: Rusya'nın Ukrayna işgali salı günü başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail basınından iddia: Rusya'nın Ukrayna işgali salı günü başlayacak - Son Dakika
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