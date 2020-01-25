"İsrail baskı yıldırma politikasının son örneğini teşkil etmektedir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İsrail baskı yıldırma politikasının son örneğini teşkil etmektedir' - Son Dakika

"İsrail baskı yıldırma politikasının son örneğini teşkil etmektedir"

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İsrail'in Kudüs Yüksek İslam Komitesi Başkanı Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İsrail'in Kudüs Yüksek İslam Komitesi Başkanı Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı hakkında açıklama yaptı. Aksoy, "İsrail makamlarının, Kudüs Yüksek İslam Komitesi Başkanı Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirmesi, İsrail'in yarım asırdan uzun süredir işgal altında tuttuğu Filistin'e yönelik baskı, zulüm ve yıldırma politikasının son örneğini teşkil etmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İsrail'in Kudüs Yüksek İslam Komitesi Başkanı Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirmesi ile ilgili bir soruyu cevapladı.

AKSOY ŞUNLARI DEDİ:

"İsrail makamlarının, Kudüs Yüksek İslam Komitesi Başkanı Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirmesi, İsrail'in yarım asırdan uzun süredir işgal altında tuttuğu Filistin'e yönelik baskı, zulüm ve yıldırma politikasının son örneğini teşkil etmektedir.

Kutsal mekanlar ile bu mekanların himayesinden sorumlu kurumların işlerine müdahale anlamına da gelen bu keyfi kararın, Filistin'in Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'nin son yedi ayda üç kez İsrail güçlerince gözaltına alınması örneğinde de olduğu gibi, İsrail'in Kudüs'ün hukuki statüsünü aşındırmaya yönelik girişimlerinden ayrı düşünülemeyeceği açıktır. Dikta rejimlerinde dahi görülmeyen bu tür faşizan uygulamalar İsrail yönetiminin gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla ortaya sermektedir. Uluslararası toplumun tüm üyelerini, İsrail'in bu sorumsuz ve pervasız tutumu karşısında Filistin halkının meşru haklarına sahip çıkmaya ve İkrime Sabri'ye yönelik yasağın kaldırılması için çaba göstermeye davet ediyoruz."

(Mehmet Kalay/İHA)

İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Deprem sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama: 3 bakanımızı bölgeye gönderdik
MSB ve Genelkurmay'da arama kurtarma faaliyetlerine destek için kriz masası oluşturuldu İran ve Kosova, Elazığ depremi için Türkiye'ye desteğini duyurdu Son Dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 29'a yükseldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 20:27:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "İsrail baskı yıldırma politikasının son örneğini teşkil etmektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]