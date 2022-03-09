İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE HERZOOG ZİYARETİ PROTESTOSU - Son Dakika
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İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE HERZOOG ZİYARETİ PROTESTOSU

09.03.2022 18:45

İSRAİL Başkonsolosluğu'nu önünde toplanan bir grup, İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzoog'un Türkiye'yi ziyaretini protesto etti.

İSRAİL Başkonsolosluğu'nu önünde toplanan bir grup, İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzoog'un Türkiye'yi ziyaretini protesto etti.

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzoog'un 9-10 Mart'ta Türkiye'yi ziyarette bulunmasını protesto etmek isteyen ÖZGÜR-DER üyeleri, saat 16.00'da Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı. Grup İsrail ve Herzoog aleyhinde sloganlar atarak ziyaretten rahatsızlıklarını dile getirdi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Grup adına Dernek Başkanı Rıdvan Kaya basın açıklaması yaptı. Grup, eylemin ardından dağıldı.

İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE HERZOOG ZİYARETİ PROTESTOSU
İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE HERZOOG ZİYARETİ PROTESTOSU
İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE HERZOOG ZİYARETİ PROTESTOSU

YORUMLAR
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: 'İsrail ve Türkiye hepimizin ev olarak adlandırdığı bu bölgeyi çarpıcı bir şekilde etkileyecek bir iş birliği yapabilir... İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: 'İsrail ve Türkiye hepimizin ev olarak adlandırdığı bu bölgeyi çarpıcı bir şekilde etkileyecek bir iş birliği yapabilir... İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: 'Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır' İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: 'Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır' İsrail Cumhurbaşkanı'ndan kritik ziyaret! 19 yıl sonra Türkiye'ye geldi İsrail Cumhurbaşkanı'ndan kritik ziyaret! 19 yıl sonra Türkiye'ye geldi

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Kaynak: DHA

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