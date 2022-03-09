İSRAİL Başkonsolosluğu'nu önünde toplanan bir grup, İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzoog'un Türkiye'yi ziyaretini protesto etti.
İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzoog'un 9-10 Mart'ta Türkiye'yi ziyarette bulunmasını protesto etmek isteyen ÖZGÜR-DER üyeleri, saat 16.00'da Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı. Grup İsrail ve Herzoog aleyhinde sloganlar atarak ziyaretten rahatsızlıklarını dile getirdi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Grup adına Dernek Başkanı Rıdvan Kaya basın açıklaması yaptı. Grup, eylemin ardından dağıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE HERZOOG ZİYARETİ PROTESTOSU - Son Dakika