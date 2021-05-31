Mavi Marmara olay, Ortadoğu'nun Nazi rejimi İsrail'in 1948'den bu yana süren katliamlarından sadece birisidir. 1930'larda Siyonist terör örgütlerinin İngiliz emperyalizmi ile kol kola gerçekleştirdiği katliamlardan, 1948'de Deir Yasin başka olmak üzere Nekbe'nin birer parçası olan katliamlarına, 1982'de Lübnan'daki Sabra ve Şatilla katliamına, 2008 ve 2014 yıllarındaki Gazze bombardımanlarına ve tüm bu yıllar boyunca Filistin halkına yönelik sistematik saldırılarına kadar tüm gördüklerimiz, Filistinliler başta olmak üzere bölge halklarının karşısında bir terör devletinin dikildiğini gösteriyor. Varlığı katletmekle, etnik temizlikle, ırkçılık ve ayrımcılıkla özdeşleşmiş olan bu oluşum yıkılmadıkça, bu katliamlara yenilerini ekleyeceğini anlamak için kahin olmaya gerek yok. Nitekim son olarak içinde bulunduğumuz mayıs ayında bu Siyonist oluşum Kudüs'teki etnik temizlik operasyonlarına sessiz kalmayan Filistinlilere tekrar saldırdı ve 250'den fazla Filistinli'yi katletti' denildi.- İstanbul
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE MAVİ MARMARA PROTESTOSU - Son Dakika