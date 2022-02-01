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İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO - Son Dakika

İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

01.02.2022 01:03

Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog'un Türkiye'yi ziyaret edecek olmasını protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog'un Türkiye'yi ziyaret edecek olmasını protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Önümüzdeki günlerde İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Hertzog'un Türkiye'yi ziyaret edecek olmasını protesto etti. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. İsrail aleyhine slogan atan grup basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO
İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

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Anadolu Gençlik Derneği, İstanbul, Protesto, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO - Son Dakika


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