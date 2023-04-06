İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO - Son Dakika
Üye Girişi

İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

06.04.2023 12:47

İSRAİL güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

İSRAİL güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Polis konsolosluk çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını protesto etti. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak, çeşitli dövizler açan grup, sloganlar attı. Polis gösteri sırasında konsolosluk çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yaroğlu,"Mübarek Ramazan-ı şerif ayını idrak ettiğimiz şu günlerde, kafirler küfrünü, zalimler zalimliğini göstermeye devam ediyor. İslam'ın ilk kıblesi, yeryüzünün ikinci mescidi ve biz Müslümanların üç hareminden birisi olan Mescid-i Aksamız terörist İsrail ve Yahudi işgalciler tarafından düzenlenen baskınlarla, taciz ve tahkir ediliyor. Tüm Müslümanların izzeti çiğnenmeye devam ediliyor. Dün yaşanan hadiselerde, fanatik Yahudiler kendilerince kutsal saydıkları bayramları nedeniyle bizim mescidimiz olan Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaya cüret etmişler ve işgalcilere çağrıda bulunmuşlardır. Buna karşılık Filistin direnişinin izzetli Müslümanları, mübarek haremimizi korumak amacıyla Kıble Mescidi'nde sığınmışlardır. Ancak her türlü insani anlayıştan yoksun işgalci siyonistler Müslüman kardeşlerimizin, kadınlarımızın ve çocuklarımızın üzerlerine ses bombaları, göz yaşartıcı gazlar ve kauçuk bombaları atarak müdahale etmek istemiş ve mübarek mescidimizi kirli ayaklarıyla çiğneyerek, Müslüman kardeşlerimizi zorla Mescidi Aksa'dan uzaklaştırmışlardır. 500'den fazla Müslümanı esir eden işgalci İsrail, yüzlerce kardeşimizi darbetmiş ve yaralılara müdahale edilmesini engellemiştir. Mescidi Aksa'nın işgal altında olması, sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Mescidi Aksa da Kudüs de Filistin toprakları da ümmetin ortak ve ana meselesidir. Kimse bizden işgalci İsrail'in varlığına alışmamızı beklemesin. Yaşanan haksızlık karşısında susmamızı beklemesin" dedi. Protesto gösterisine katılanlar, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Filistinli müslüman genç, İsrail polisinin arasında seccade üzerinde namaz yalvardı: Allah'ım yardım et Filistinli müslüman genç, İsrail polisinin arasında seccade üzerinde namaz yalvardı: Allah'ım yardım et Malezya, BM'yi Mescid-i Aksa baskınından ötürü İsrail'den hesap sormaya çağırdı Malezya, BM'yi Mescid-i Aksa baskınından ötürü İsrail'den hesap sormaya çağırdı AGD İsrail'e sert tepki AGD İsrail'e sert tepki

İsrail, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO - Son Dakika


Son Dakika
13:50 İstanbul Valiliği'nden CHP binasına saldırı iddiasıyla ilgili açıklama: Bir araçtan havaya ateş edildiği belirlendi
13:48 Mustafa Sarıgül'den kritik karar! 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekliyor
13:47 Sağlık Bakanlığı açıkladı: Son 5 ayda COVID-19 kaynaklı can kaybı 844
13:46 CHP'den teklif aldı mı? Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın açıklamalarına cevap gecikmedi
13:20 CHP'den teklif geldi mi? Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın açıklamalarına yanıt: İş işten geçmişti
13:18 Sağlık Bakanlığı: Son 5 ayda koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 844
13:13 Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek
13:02 A Milli Takım FIFA dünya kulüpleri sıralamasında bir basamak yükseldi! İşte 43. sıraya yerleşen Türkiye'nin puanı
12:56 A Milli Takım, dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43. sıraya yerleşti
12:57 İzmit'te korku dolu anlar! Başıboş köpek 14 yaşındaki kıza ve köpeğine saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2023 14:05:04. #1.11#
SON DAKİKA: İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement