İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO - Son Dakika

İsrail Boşkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, İsrail'in Batı Şeria'yı kapsayan ilhak planını protesto etti.

Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu üyesi grup basın açıklaması yaptı. Platform adına basın açıklamasını okuyan Naz Şakar," Bugün kimse 'şiddet sarmalından', diplomasiden, müzakerelerden veya 'İsrail siyasetinde işbirliği yapılabilecek demokratik bir kanadın da olduğundan' bahsetmesin. Filistinlilerin bu ırkçı ve saldırgan sözde devletle anlaşacak, müzakere edecek, uzlaşacak bir şeyi kalmadı. Aksine, 1991'de Madrid Konferansı ile başlayan, Filistin halkının tüm kurumlarını yok eden Oslo müzakereleri ile devam eden bu türden girişimler, hep Siyonistlerin elini güçlendirdi, Filistin halkının mücadelesinin demokratik bir mekanizması olan Filistin Kurtuluş Örgütü'nü işlevsiz kılarak, Siyonizmin maşası konumunda bir 'Filistin Özerk Yönetimiöni bu halkın başına bela etti. Filistin'in Damat Ferid'i olan Ebu Mazen'den ve onun kirli bürokrasisinden Filistin halkına bir yarar gelmeyeceği bugün apaçık ortadadır. Şimdi, Siyonist İsrail'i daha önceki işgal girişimlerinden geri çeviren şeyin ne olduğuna bakılmalıdır. Bu işgalci güç Gazze'den nasıl çıkarıldıysa, Lübnan'dan nasıl kovulduysa, 48 topraklarında nasıl korku dolu yıllar yaşamışsa, bugün de hak ettiği aynısıdır " şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından atılan sloganlarla grup olaysız bir şekilde dağıldı.