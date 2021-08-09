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İsrail Başsavcılığı, Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ın hücre cezasının 6 ay uzatılmasını istedi - Son Dakika

İsrail Başsavcılığı, Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ın hücre cezasının 6 ay uzatılmasını istedi

09.08.2021 15:17
İsrail Başsavcılığı, Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ın hücre cezasının 6 ay uzatılmasını istedi, System.String[]

İsrail Başsavcılığı, halihazırda hapiste olan ve mahkumiyetinin bitimine 4 ay kalan Filistin 1948 İslami Hareketi'nin yasaklı kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ın hücre cezasının 6 ay daha uzatılması talebinde bulundu.

İsrail Başsavcılığı, halihazırda hapiste olan ve mahkumiyetinin bitimine 4 ay kalan Filistin 1948 İslami Hareketi'nin yasaklı kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ın hücre cezasının 6 ay daha uzatılması talebinde bulundu.

Şeyh Salah'ın avukatı Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başsavcılığın dün akşam sürpriz bir şekilde İsrail mahkemesine Şeyh Salah'ın hücre cezasının 6 ay daha uzatılması talebinde bulunduğunu ve İsrail mahkemesinin de bu konuyu görüşmek üzere bugün toplanacağını belirtti.

Zabarka, "Tecridin uzatılması talebi, İsrail makamlarının Şeyh Raid Salah'a yönelik bir başka işkence uygulamasıdır ve özellikle hücrenin ona şiddetli acı ve ıstırap verdiğinden, onu zorlamayı ve ruhunu etkilemeyi amaçlamaktadır." dedi.

Uluslararası hukuka göre uzun vadeli tecridin bir çeşit işkence olduğuna dikkati çeken Zabarka, bu yöntemin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

İsrail'in güneyindeki Birus's Sebi (Beer Şeva) Bölge Mahkemesi, 3 Mart'ta Şeyh Salah'ın hücre cezasını 6 ay daha uzatmıştı.

Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, hakkındaki hapis cezasına yapılan itirazın İsrail mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine 16 Ağustos 2020'de 17 aylık fiili hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim olmuştu.

İsrail'in kuzeyinde bulunan Hayfa kenti yakınlarındaki Celme Hapishanesi idaresine teslim olan Şeyh Salah'ı yüzlerce seveni uğurlamıştı.

Hayfa Merkezi Mahkemesi, 16 Temmuz 2020'de savunma heyetinin hapis cezasına itirazını reddederek, Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasına 16 Ağustos'ta başlamasına hükmetmişti.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Şubat'ta görülen duruşmada, Salah'ı yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkum etmişti.

Mahkeme, daha önceki 11 aylık tutukluluk sürecini göz önünde bulundurarak Şeyh Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirmesi ve 25 Mart'ta cezaevine teslim olması yönünde karar vermişti.

Ancak Salah'ın avukatı Zabarka, ülkede yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta Şeyh Salah'ın hapis cezasının ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını ve mahkemenin talebi olumlu karşıladığını duyurmuştu.

Filistin 1948 İslami Hareketi

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1993'te imzalanan Oslo Barış Anlaşması, Filistin 1948 İslami Hareketi içinde bölünmeye yol açtı.

Anlaşmayı destekleyenler ile buna karşı çıkanların anlaşmazlıkları nedeniyle Hareket, 1996'da "Kuzey Kanadı" ve "Güney Kanadı" olmak üzere ikiye ayrıldı.

Şeyh Salah, 1996'da yaşanan bu ayrılıktan sonra kuzey kanadın başkanı seçilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadını Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Şeyh Raid Salah, Filistin, İsrail, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Başsavcılığı, Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ın hücre cezasının 6 ay uzatılmasını istedi - Son Dakika


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