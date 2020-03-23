İsrail Başsavcılığı, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın 25 Mart'ta başlayacak olan hapis cezasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesi talebini reddetti.

Şeyh Salah'ın savunma heyetinde yer alan Avukat Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede yayılan Kovid-19 nedeniyle dün İsrail Başsavcılığına Şeyh Salah'ın hapis cezasının ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını ancak başvurularının reddedildiğini belirtti.

Zabarka, İsrail basınında söz konusu virüsün cezaevlerine de sıçradığı yönünde haberler yer aldığına dikkati çekerek, İsrail Başsavcılığının bu küresel salgını görmezden geldiğini, Şeyh Salah'ın tecil başvurusunu reddettiğini kaydetti.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararını beklediklerini ifade eden Zabarka, mahkemenin de savcılıkla aynı kararı vermesi durumunda Şeyh Salah'ın "cezasını" çekmek üzere çarşamba sabahı Hayfa yakınlarındaki Celme Cezaevine teslim olması gerektiğini belirtti.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Şubat'ta görülen duruşmada, Salah'ı yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahküm etmişti.

Mahkeme, daha önceki 11 aylık tutukluluk sürecini göz önünde bulundurarak Şeyh Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirmesine ve 25 Mart'ta cezaevine teslim olmasına hükmetmişti.

İsrail mahkemesi, 24 Kasım 2019'daki duruşmada, Şeyh Salah'ı kendisine yöneltilen 4 ayrı iddiadan suçlu bulmuş ancak herhangi bir ceza açıklamamıştı.

Şeyh Salah'ın avukatlarından Zabarka, AA muhabirine, İsrailli yargıcın, Salah'ı "terör örgütüne destek olmak" dahil yaptığı bazı konuşmalar nedeniyle 4 ayrı suçtan mahkum ettiğini bildirmişti.

Evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı

İsrail güçlerinin yakın merceğinde bulunan 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah, 9 aylık tutukluluğunun ardından 17 Ocak 2016'da aralarında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya girme ve seyahat yasağı da olmak üzere birtakım kısıtlamalarla serbest bırakılmıştı.

Şeyh Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fahm'daki evine düzenlediği baskınla yeniden gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 1 Temmuz 2018'deki duruşmada, Şeyh Salah'ın zorunlu ikamet alanı, elektronik bileklik ve benzeri "teknik işlemler" tamamlandıktan sonra şartlı tahliye edilmesine karar vermiş ve Salah, 6 Temmuz'da serbest bırakılmıştı. Toplam 11 ayını cezaevinde geçiren Şeyh Salah'ın zorunlu ikamet cezası bulunuyordu.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadını Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.