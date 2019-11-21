Son Dakika › Güncel › İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma... - Son Dakika
İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma...
6 saat önce
İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:38 Kaynak: AA
İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi
Davutoğlu ekibinden çarpıcı iddia: Belediyelerde meclis üyeleri istifa edip bize katılacak İsrail Başsavcısı, Netanyahu hakkında rüşvet ve yolsuzluk davası açılmasına karar verdi İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi