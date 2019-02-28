Son Dakika Haberleri: İsrail Başsavcısından Kritik Netanyahu Açıklaması

İsrail Başsavcısından Kritik Netanyahu Açıklaması

6 dakika önce

İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk suçundan yargılanmasının beklendiğini duyurdu.

İsrail Başsavcısından Kritik Netanyahu Açıklaması, System.String[]
İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk suçundan yargılanmasının beklendiğini duyurdu.

İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında, rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından yargılanmasının beklendiğini duyurdu. İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak olan genel seçimler öncesi yaşanan bu gelişmenin sandığı olan etkisi ise ülkede tartışmalara yol açtı. - TEL AVİV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:03 Kaynak: İHA

İsrail, Yenikadinda Gösterme, Politika
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