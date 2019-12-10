Son Dakika Haberleri: İsrail Başsavcısından Netanyahu'ya "Batı Şeria'da ilhak" uyarısı
Son Dakika Güncel İsrail Başsavcısından Netanyahu'ya 'Batı Şeria'da ilhak' uyarısı - Son Dakika

İsrail Başsavcısından Netanyahu'ya "Batı Şeria'da ilhak" uyarısı

6 saat önce

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, "Ürdün Vadisi veya işgal altındaki Batı Şeria'nın herhangi bir bölgesinin İsrail'e ilhakı konusundaki planları hayata geçirmemesi" yönünde uyardı.

İsrail Başsavcısından Netanyahu'ya

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, "Ürdün Vadisi veya işgal altındaki Batı Şeria'nın herhangi bir bölgesinin İsrail'e ilhakı konusundaki planları hayata geçirmemesi" yönünde uyardı.

Haaretz Gazetesi'nin internet sayfasında yer alan habere göre, Mandelblit, Netanyahu'ya, Ürdün Vadisi ya da Batı Şeria'nın herhangi bir bölgesinin ilhak edilmesi yönünde atılacak bir adımın, Batı Şeria'dan sorumlu İsrailli askeri ve siyasi liderleri de kapsayacak uluslararası ceza soruşturması açılmasına sebep olabileceğini bildirdi.

Haberde ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'nın bölgede yaşananları yakından takip ettiği ve bu yönde atılacak adımın doğuracağı sonuçları dikkate alacağı ifade edildi.

Netanyahu son dönemde pek çok defa Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nin İsrail'e ilhakından bahsetmiş ve bu bölgenin İsrail egemenliğine girmesi vakti geldiğini söylemişti.

UCM Savcılık Ofisi'nin 5 Aralık'ta yayımladığı, 9 ülkeye ilişkin ön inceleme çalışmalarını anlatan 2019 yılı raporunda, İsrail'de yapılan son seçim sürecinde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile ilgili parlamentoya sunulan "endişe verici" tekliflerin yakından takip edildiği kaydedilmişti.

Batı Şeria, İsrail, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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