Batı Kudüs'teki ormanlık alanda çıkan yangınlar ikinci gününde devam ediyor (3) - Son Dakika

Batı Kudüs'te öğleden sonra başlayan rüzgarın etkisiyle Batı Kudüs yakınındaki ormanlık alanda devam eden yangınlar etkisini daha da artırdı.

İtfaiye ekipleri ve hava araçlarının müdahalesiyle yangınlar kontrol alınmaya çalışıldı.

Havanın kararmasıyla hava araçları müdahalelerine ara verirken, itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Akşam saatlerinde rüzgarın etkisinin azalmasıyla yangının etkisi de geriledi.

Dün öğleden sonra başlayan yangınlarda şu ana kadar 16 bin dönümden fazla ormanlık alan yandı.