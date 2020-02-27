İsrail, Batı Şeria'da 1800 yasa dışı konut inşa edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 1800 yasa dışı konut inşa edecek - Son Dakika

İsrail, Batı Şeria'da 1800 yasa dışı konut inşa edecek

6 saat önce

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 1800 yeni konut inşa edilmesine karar verdi.

İsrail, Batı Şeria'da 1800 yasa dışı konut inşa edecek, System.String[]

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 1800 yeni konut inşa edilmesine karar verdi.

Bennett sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerine 1800 yeni konut inşa edilmesi kararı aldığını duyurdu.

Filistin düşmanlığı ile öne çıkan Bennett, "Sağa oy verin. Bize devam etme gücü verin" ifadeleriyle 2 Mart'ta düzenlenecek seçimler için İsraillilere sandığa gitme çağrısı yaptı.

Bennett, 21 Şubat'ta da Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 1900 yeni konut inşa edilmesine karar vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda "E1" olarak bilinen bölgede 3 bin 500 yeni konut inşa edeceklerini duyurmuştu.

Öte yandan İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yifat Shasha Biton da, Yahudi yerleşimciler için Batı Şeria'da 46 bin yeni konut inşa etmeyi planladıklarını belirtmişti.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, Almanya, Fransa ve İsveç'te 90 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, koronavirüsü vakasının artması nedeniyle geçişlere kapatıldı Kritik görüşme sonrası Pentagon'dan Türkiye açıklaması: İdlib'de birlikte çalışmanın yollarını arıyoruz İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib açıklaması: Zaman doluyor, artık planlarımızı devreye sokacağız

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 23:15:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail, Batı Şeria'da 1800 yasa dışı konut inşa edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]