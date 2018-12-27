Son Dakika Haberleri: İsrail Batı Şeria'da 2 Bini Aşkın Yeni Konut İnşa Etme Kararı

İsrail Batı Şeria'da 2 Bini Aşkın Yeni Konut İnşa Etme Kararı

1 saat önce

İsrail hükümetinin, son iki gün içerisinde işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 2 bin 191 yeni konut inşa etme kararı aldığı bildirildi.

İsrail Batı Şeria'da 2 Bini Aşkın Yeni Konut İnşa Etme Kararı, System.String[]
İsrail hükümetinin, son iki gün içerisinde işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 2 bin 191 yeni konut inşa etme kararı aldığı bildirildi.

İsrail'in Barış Şimdi (Peace Now) insan hakları örgütü yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten "Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimine" (COGAT) bağlı Yüksek Planlama Komitesi'nin salı ve çarşamba günü 2 bin 191 yeni konutun inşa edilmesi planını onayladığı belirtildi.

Açıklamada, Yüksek Planlama Komitesi'nin ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzey batısında bulunan Giv'at Ze'ev Yahudi yerleşim birimine 68 yeni konutun inşa edilmesini planladığını ancak inşa kararı almadığı kaydedildi.

İsrail hükümetinin Filistinlilerle barış yapma niyetinde olmadığına işaret edilen açıklamada, "İsrail hükümeti 2018 yılında aralarında işgal altındaki Batı Şeria'nın derinliklerinde bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde de olmak üzere binlerce yeni konut inşa etme kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun erken seçim kararının ardından Yahudi yerleşimcilerin oylarını almak için bu adımı attığı belirtildi.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi planının İsrail'de Nisan 2019'da yapılacak erken seçim öncesinde gündeme gelmesi dikkat çekti.

Netanyahu önceki aylarda yaptığı açıklamalarda, liderliğini yürüttüğü hükümetin Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine "en fazla destek veren" hükümet olduğunu dile getirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:02 Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel
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