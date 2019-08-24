Son Dakika Haberleri: İsrail, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gözaltına aldı

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail askerlerinin yoldan geçen araçları kontrol etmesi İsrail askerlerinin zırhlı araçları İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Ramallah'ta evlere baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İsrail askerlerinin yoldan geçen araçları kontrol etmesi

İsrail askerlerinin zırhlı araçları

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Ramallah'ta evlere baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah'ın batısındaki dağlık bölgelerdeki Ayn Ginya ile Ayn Arik kasabalarına baskın düzenleyip bölgedeki dükkanların güvenlik kamera kayıtlarına da el koydu.

Kaynaklar, evlere baskın düzenleyen askerlerin 3 Filistinliyi gözaltına aldığını ifade etti.

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:48 Kaynak: AA
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