Son Dakika Haberleri: İsrail, Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail, Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

1 saat önce

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın doğusundaki Ağvar bölgesinde "İsrail polisini araçla ezme girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail, Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü, System.String[]
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın doğusundaki Ağvar bölgesinde "İsrail polisini araçla ezme girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ağvar bölgesindeki Eriha kenti yakınlarında İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu Filistinli Selame Keabine'nin öldüğü belirtildi.

Görgü tanıkları, olayın Ağvar bölgesindeki Zubeydat beldesinde meydana geldiğini, İsrail askerlerinin Filistinlilerin olay yerine ulaşımını engellediğini aktardı.


Öte yandan, İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Ağvar'daki 90. Cadde'de "şüpheli araç" bulunduğuna ilişkin bilgi alındığı ve araçta inceleme yapılırken hızla gelen başka bir araçtaki sürücünün "Dur" ihtarına uymaması ve polisi ezme girişiminde bulunması üzerine ateş açıldığı ileri sürüldü.


Araçtaki iki kişinin kaçtığı, başında maske bulunan sürücünün ise öldüğü belirtilen açıklamada, araçta çalıntı eşya ve saldırılarda kullanılan aletlerin bulunduğu iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:00 Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel
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