Son Dakika Haberleri: İsrail, Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara ait 4 evi yıktı
Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara ait 4 evi yıktı - Son Dakika

İsrail, Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara ait 4 evi yıktı

6 saat önce

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinli tutuklulara ait 4 evi yıktı.

İsrail, Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara ait 4 evi yıktı, System.String[]

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinli tutuklulara ait 4 evi yıktı.

İsrail güçleri, El-Halil kentine bağlı Beyt Kahil köyüne sabaha karşı buldozerlerle baskın düzenledi. Bir İsrail askerini öldürmekle suçlanan 4 Filistinliye ait evlerin yıkımı sırasında köydeki gençler ile İsrail güçleri arasında gerginlik yaşandı.

İsrail askerleri yıkıma tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

İsrail, ağustos ayında El-Halil'in kuzeyinde yer alan Gush Etzion Yahudi yerleşim biriminde bir İsrail askerini öldürdükleri iddiasıyla Filistinli Kasım el-Asafira ve Ahmed Asafira kardeşler ile amca oğulları Nasir es-Asafira ve Yusuf Zuhur'u gözaltına almıştı.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı 7 milyonluk arabayla test sürücü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:10:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail, Batı Şeria'da Filistinli tutuklulara ait 4 evi yıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]