İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Filistinlilere ait 2 ev İsrail güçlerince yıkıldı.

İsrail İşgaline Karşı Sivili Direniş Komitesi üyesi aktivist Hüseyin Ebu Hatab AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin buldozerler ve yıkım ekipleri eşliğinde Nablus'a bağlı Ayn Şibli beldesine baskın düzenlediğini belirtti.

Ebu Hatab, İsrail güçlerinin birkaç yıl önce inşa edilen Filistinlilere ait 2 evi "C Bölgesinde" ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığını aktardı.

Yıkıma tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandığını söyleyen Ebu Hatab, İsrail güçlerinin plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığını ifade etti.

Beldede yaşanan olaylarda şu ana kadar yaralanan olmadı.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.