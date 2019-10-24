İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki El-Emari Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evini yıktı.

İsrail askerleri, El-Emari Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinli Lütfiye Ebu Hamid'e ait inşaat halindeki 3 katlı binayı yıktı.

Yıkım sırasında Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri gençleri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

İsrail, aile fertlerinden birinin bir İsrail askerinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle Ebu Hamid ailesinin evini 15 Aralık 2018'de de yıkmıştı.

Yıkımın ardından sivil ve resmi kurumlar, A bölgesinde yer alan evin yeniden inşa edilmesi sözünü vermişti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan A bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e; yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği ise İsrail'e devredilmişti.