İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
23 dakika önce
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki El-Emari Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evini yıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:26 Kaynak: AA
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki El-Emari Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evini yıktı.
İsrail askerleri, El-Emari Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinli Lütfiye Ebu Hamid'e ait inşaat halindeki 3 katlı binayı yıktı.
Yıkım sırasında Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri gençleri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.
Chicago'da öğretmenlerin grevi devam ediyor FETÖ'cü Enes Kanter, CNN'de Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösterdi: Türkiye, DEAŞ'la çalışmayı durdursun LGS, 7 Haziran 2020'de yapılacak ABD'nin Suriye temsilcisinden skandal sözler: Savaş suçu olabilecek vakalar gördük