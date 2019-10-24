Son Dakika Haberleri: İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

23 dakika önce

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki El-Emari Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evini yıktı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki El-Emari Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evini yıktı.

İsrail askerleri, El-Emari Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinli Lütfiye Ebu Hamid'e ait inşaat halindeki 3 katlı binayı yıktı.

Yıkım sırasında Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri gençleri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:26 Kaynak: AA
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