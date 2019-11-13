İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait inşaat halindeki evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait inşaat halindeki bir evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Yerel kaynaklar, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine bağlı Atuf köyünde Filistinli Naci Beni Udeh'e ait inşaat halindeki bir evin İsrail güçlerince yıkıldığını belirtti.

İsrail makamlarının 20 gün önce Beni Udeh'e 70 metrekarelik evini yıkması için yazılı bir mesajı gönderdiği ifade edildi.

Söz konusu evin "ruhsatsız" olduğu ve bulunduğu bölgenin de "C bölgesi" olarak değerlendirdiği için yıkıldığı dile getirildi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail güçlerince yıkıldığını belirtiyor.

İsrail ile Filistin yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.