İsrail Batı Şeria'da Filistinlilerin inşaat çalışmalarını engellemek için Yahudi yerleşimcileri kullanıyor - Son Dakika

İsrail Batı Şeria'da Filistinlilerin inşaat çalışmalarını engellemek için Yahudi yerleşimcileri kullanıyor

08.01.2021 10:59
İsrail Batı Şeria'da Filistinlilerin inşaat çalışmalarını engellemek için Yahudi yerleşimcileri kullanıyor, System.String[]

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını kapsayan C bölgesinde Filistinlilerin inşaat çalışmalarını önlemek için Yahudi yerleşimcileri kullanıyor.

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını kapsayan C bölgesinde Filistinlilerin inşaat çalışmalarını önlemek için Yahudi yerleşimcileri kullanıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

İsrail Yerleşim Birimleri Bakanlığı da geçen hafta Filistinlilerin bu çalışmalarını çeşitli yollarla engellemeleri için Yahudi yerleşimcilere 6 milyon dolar kaynak aktarma kararı verdi.

Filistinliler yok sayılıyor

İsrail verilerine göre, Batı Şeria'nın C bölgesinde yaklaşık 300 bin Filistinli yaşıyor, ancak haksız uygulamalar nedeniyle bu insanlar adeta yok sayılıyor.

Filistinli ve uluslararası raporlara göre, İsrail, Filistinlilerin C bölgesinde inşaat faaliyetlerine sıkı kısıtlamalar uyguluyor ve "yasa dışı" veya "ruhsatsız" inşaat olarak gördüğü binaları yıkmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporunda, C bölgesinin büyük bölümünün Yahudi yerleşim yerleri veya İsrail ordusunun yararına tahsis edildiği belirtildi.

Raporda, İsrail'in yerleşim faaliyetlerinin, Filistin topluluklarında yeterli konut, altyapı ve geçim kaynaklarının geliştirilmesini engellediği ve Batı Şeria'nın tüm sakinleri üzerinde büyük yansımaları olduğu kaydedildi.

OCHA'nın aralık ayındaki raporunda da İsrail'in 2020'de C bölgesinde Filistinlilere ait 644 binayı izinsiz inşa edildiği gerekçesiyle yıktığı belirtilmişti.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) hareketinden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail yönetiminin 2020'de C bölgesinde 12 bin 159 konut inşası kararı aldığına işaret edilmişti.

Açıklamaya göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'daki 132 yerleşim birimi ve 124 düzensiz yerleşim alanında 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

"İlhak" planları

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği sözde Orta Doğu barış planı İsrail'e Batı Şeria'nın yüzde 30'unu kendi topraklarına ilhak etmesine izin verirken, İsrailli sağcı partiler C bölgesinin tamamının ilhak edilmesini istiyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Toprak Savunması ve Yerleşim Yerleri ile Mücadele Ofisinin hazırladığı raporda, İsrail'in, Filistinlilerin C bölgesindeki inşa faaliyetlerini takip etmek için uzmanlardan oluşan bir ekip kurduğu belirtildi.

Raporda, İsrail Yerleşim İşleri Bakanlığının, yerleşimcilere insansız hava aracı sağlanması da dahil olmak üzere Filistinlilerin Batı Şeria'daki inşaat çalışmalarını denetleme birimleri kurmayı planladığı aktarıldı.

Batı Şeria, İnşaat, Yahudi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Batı Şeria'da Filistinlilerin inşaat çalışmalarını engellemek için Yahudi yerleşimcileri kullanıyor - Son Dakika


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