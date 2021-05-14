İsrail, Batı Şeria'da Gazze'ye saldırılarına yönelik protesto sırasında 9 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail, Batı Şeria'da Gazze'ye saldırılarına yönelik protesto sırasında 9 Filistinliyi yaraladı

14.05.2021 19:39

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen yürüyüşlerde İsrail güçlerinin ateşlediği gerçek ve plastik mermilerle 9 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen yürüyüşlerde İsrail güçlerinin ateşlediği gerçek ve plastik mermilerle 9 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus, Tulkerm, Cenin, Ramallah, el-Halil ve Beytüllahim'de Gazze ve Mescid-i Aksa'ya destek için yapılan yürüyüşlere katılan Filistinlilere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermilerle saldırdı.

Kudüs Haber Ağına göre, Cenin'in kuzeyindeki el-Celme kontrol noktasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri gerçek mermiyle olmak üzere 5 Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri ayrıca, Filistinli yaralılara müdahale için olay yerine gelen ambulansa da ateş açtı.

Filistinli sağlık görevlisi Fadi Cerrar, İsrail güçlerinin ambulansı en az 7 mermiyle hedef aldığını, sağlık ekibinin ise yaralılardan birine müdahalede bulunduğunu belirtti.

Öte yandan Nablus merkezinde yüzlerce kişi Eski Şehir'e doğru yapılan yürüyüşe katıldı.

Yürüyüş sırasında Gazze'de İsrail saldırıları sonucu şehit olanlar için Fatiha okuyan Filistinliler, Gazze ve Mescid-i Aksa'ya destek sloganları attı.

Yürüyüş sonrası kentin güneyindeki Havara kontrol noktasına giden Filistinliler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıktı ve 4 Filistinli İsrail askerleri tarafından plastik mermi ile vurularak yaralandı.

Ramallah şehir merkezindeki el-Menara kavşağında Filistinliler İsrail'in saldırılarını protesto etti.

El-Halil kentinde de yüzlerce Filistinli yürüyüş düzenlerken, el-Arub kampı ile Beyt Emr beldesinden gençler İsrail güçlerinin bulunduğu noktalara hareket etti.

El-Halil'deki yürüyüş İsrail ordusunun konuşlandığı kentin merkezindeki Bab ez-Zaviye bölgesinde yaşanan çatışmalarla sona erdi.

El-Arub kampı ile Beyt Emr beldesindeki yürüyüşler ise İsrail ordusunun gerçek mermi kullandığı iki askeri kontrol noktasında çıkan olaylarla son buldu.

Beytüllahim'in güneyindeki ed-Dehile kampında ise Filistinliler bölgede İsrail askerlerinin konuşlandığı bir kulenin önünde lastik yaktı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

İsrail, Batı Şeria'da Gazze'ye saldırılarına yönelik protesto sırasında 9 Filistinliyi yaraladı
İsrail, Batı Şeria'da Gazze'ye saldırılarına yönelik protesto sırasında 9 Filistinliyi yaraladı
İsrail, Batı Şeria'da Gazze'ye saldırılarına yönelik protesto sırasında 9 Filistinliyi yaraladı
İsrail, Batı Şeria'da Gazze'ye saldırılarına yönelik protesto sırasında 9 Filistinliyi yaraladı

Batı Şeria, Protesto, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da Gazze'ye saldırılarına yönelik protesto sırasında 9 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


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