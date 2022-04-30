İsrail, Batı Şeria'da silahlı saldırı düzenleyen iki kişiyi yakaladığını açıkladı - Son Dakika

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi Ariel'de bir İsraillinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı düzenleyen iki Filistinliyi yakaladığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, güvenlik birimleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Karavet Beni Hassan beldesinde dünkü silahlı saldırıyı düzenleyen iki kişiyi yakaladı.

Batı Şeria'da seyir halindeki otomobilde bulunan iki zanlı, Ariel kentinin girişinde nöbetçi kulübesindeki bir güvenlik görevlisine ateş açtıktan sonra kaçmıştı.

İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, 20 yaşlarındaki saldırıya uğrayan kişinin ağır yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi "Fetih"in silahlı kanadı Aksa Şehitleri Tugayı, İsrailli güvenlik görevlisinin öldüğü saldırıyı üstlenmişti.