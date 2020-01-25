İsrail Batı Şeria'daki

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İsrail'in son zamanlarda Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 61'ini oluşturan "C" bölgesindeki Filistinlilere ait evleri ve tesisleri yıkım politikasını genişlettiğini duyurdu.

FKÖ'ye bağlı Toprak Savunması ve Yerleşim Yerleri ile Mücadele Ofisinin hazırladığı rapora göre, İsrail, 2016-2018 yıllarında Filistinlilerin C bölgesinde inşaat için yaptığı 1485 başvurudan sadece 21'ini onayladı.

İsrail'in aynı dönemde "C" bölgesinde ruhsatsız olduğu gerekçesi ile Filistinlilere ait 2 bin 147 binada yıkım emri çıkardığı belirtilen raporda, İsrailli sağcı partilerin yaklaşan seçimler öncesinde yerleşim yerlerinin genişletilmesi politikası ile Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz'in kuzeyinin ilhak edilmesi vaadini propaganda aracı olarak kullandığı aktarıldı.

İsrail merkezli "Planlama Hakları Planlayıcıları"nda (BİMKOM) yer alan bilgilere yer verilen raporda, İsrail'in Filistinlilerin inşaat yapmasına izin verdiği alanın C bölgesinin yüzde 0,5'ini oluşturduğu, Yahudi yerleşim birimleri için ise C bölgesinin yüzde 26'sının ayrıldığı, Kudüs'ün çeşitli mahallelerinde Filistinlilere ait 30 eve tahliye ve yıkım için ihtar yollandığı belirtildi.

Raporda ayrıca, 2017'de Filistinlilere ait 142, 2018'de de 177 evi yıkan İsrail'in 2019'da ise Kudüs'ün doğu kesiminde Filistinlilere ait 200'den fazla evi yıktığı kaydedildi.

C bölgesi



Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.



Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin idaresi ve güvenlik işleri Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.



Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.