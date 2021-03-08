İsrail, Batı Şeria'daki Filistinli işçileri aşılamaya başladı - Son Dakika

İsrail yönetimi, ülkede ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan, işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinli işçileri yeni tip koronavirüse (Kovd-19) karşı aşılma sürecini başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT), İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'nın aralarında bulunduğu Tel Aviv yönetimine ait kurumlar, Batı Şeria'da yer alan 4 ayrı kontrol merkezine aşı merkezi kurdu.

Bu merkezlerde sabah saatlerinden itibaren İsrail'de veya yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan Filistinli işçilere Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı.

İsrail yönetimi, bu projeyle 135 binden fazla Filistinli işçiye Kovid-19 aşısının iki dozunu da yapmayı hedefliyor.

Aşı olmak isteyen Filistinli işçilerin İsrail'de veya yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde çalışmak için gerekli izin belgesine sahip olması gerekiyor.

Filistinli işçiler için Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı kullanılıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Beytüllahim kentleri arasında yer alan Rachel kontrol noktasında kurulan aşı merkezinde yoğunluk oluştu.

Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinli, aşı merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Rachel kontrol noktasını ziyaret eden İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hezi Levi, aşılama kampanyasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bu kampanyayla 135 binden fazla Filistinli işçiyi aşılamayı hedeflediklerini belirten Levi, "Filistin otoritesinde (Kovid-19) hastalık oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Bu kişiler (Filistinli işçiler) İsrail'de çalışıyor. O nedenle bu kişilerin hastalığı oradan (Batı Şeria) çalıştıkları bölgelere taşımalarını engellemek amacıyla aşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki diğer Filistinlilerin aşılanmamasının İsrail'e nasıl bir etkisi olacağı yönündeki soruya Levi, "Elbette bu durum İsrail'i etkileyecektir. Bu nedenle her zaman onlarla (Filistin Sağlık Bakanlığı yönetimi) konuşuyoruz. Hastalığın artmasının İsrail'e etkisi olabileceğini biliyoruz. Kovid-19 hastalık oranını takip ediyoruz. İş birliğimizi daha da artıracağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ikamet eden Filistinlileri aşılamadığı için uluslararası toplum tarafından eleştiriliyor.

Kendi vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, bugüne kadar Filistin'e sağlık çalışanlarının aşılanması için yalnızca 2 bin doz Kovid-19 aşısı verdi.