İsrail, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere geçiş noktalarını yeniden açıyor - Son Dakika

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e girişini, Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nın ilk iki gününde kapattıktan sonra yeniden açıyor.

İsrail basınının Savunma Bakanlığından aktardığına göre, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e girişinin cumartesi gece yarısından sonra yeniden başlayacağı bildirildi.

Savunma Bakanı Benny Gantz'ın İsrail ordusundan generaller ve güvenlik birimleriyle yaptığı toplantının ardından, cuma günü başlayan ve bir hafta devam edecek Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere gelen kısıtlamanın devam etmeyeceği ancak ileride durum değerlendirme toplantılarının yapılacağı belirtildi.

İsrail ve Filistin'de artan gerilim

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Filistin Kızılayı'nın açıkladığı rakamlara göre, olaylarda 150'den fazla Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına aldığını açıklamış ancak net bir rakam vermemişti. Filistinli sivil toplum kuruluşu Esirler Cemiyeti, İsrail polisinin 400 kadar kişiyi gözaltına aldığını açıklamıştı.

İsrail içinde son dört hafta içinde dört ayrı saldırıda 14 İsrailli öldürülmüştü. İsrail ordusunun, Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik müdahale ve baskınlarının artmasının ardından ay başından itibaren Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 18 Filistinli, İsrail askerlerinin ateşinde yaşamını yitirmişti.