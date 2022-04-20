İsrail, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere geçiş noktalarını iki günlüğüne kapatıyor - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere geçiş noktalarını iki günlüğüne kapatıyor

20.04.2022 21:19
İsrail, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere geçiş noktalarını iki günlüğüne kapatıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs ile İsrail'e girişin, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinliler için perşembe 17.00'den cumartesiye kadar kapatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs ile İsrail'e girişin, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinliler için perşembe 17.00'den cumartesiye kadar kapatıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e girişi, perşembe günü 17.00'den cumartesi gününe kadar durduruldu.

Geçişlerin açılmasının cumartesi güvenlik değerlendirmesinin ardından onaylanacağı belirtildi ve saat açıklanmadı.

Açıklamada, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere getirilen kısıtlamaların ancak "insani, tıbbi ve istisnai durumlarda" esnetilebileceği aktarıldı.

Öte yandan, Batı Şeria'da yaşayan 50 yaş üstü Filistinli erkekler ve her yaştan kadının ramazan ayının üçüncü cuma namazı için işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gelmelerine izin verileceği belirtildi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere, insan trafiğinin yoğun olacağı hafta sonlarında kısıtlamalara başvuruyor. İsrail polisi geçen hafta da aynı şekilde, 14-16 Nisan tarihlerinde, Batı Şeria ve Gazze'den gelişleri kapatmıştı.

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Batı Şeria, İsrail, Gazze, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere geçiş noktalarını iki günlüğüne kapatıyor - Son Dakika


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