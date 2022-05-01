İsrail, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere geçiş noktalarını 3 günlüğüne kapatıyor - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere geçiş noktalarını 3 günlüğüne kapatıyor

01.05.2022 15:33
İsrail, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere geçiş noktalarını 3 günlüğüne kapatıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş noktalarının, 3 Mayıs Salı günü saat 15.00'ten 6 Mayıs'a kadar Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere kapatılacağını duyurdu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş noktalarının, 3 Mayıs Salı günü saat 15.00'ten 6 Mayıs'a kadar Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere kapatılacağını duyurdu.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilerin, Doğu Kudüs ve İsrail'e girişi, "İsrail Bağımsızlık Günü" etkinlikleri dolayısıyla salı günü durdurulacak.

Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere getirilen kısıtlamalar ise yalnızca "insani, tıbbi ve istisnai durumlarda" esnetilebilecek.

Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişi şartlara bağlı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in inşa ettiği Ayrım Duvarı'nın ötesindeki işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanlara gitmek ve İsrail içindeki akrabalarını ziyaret etmek için özel izne ihtiyaç duyuyor.

Batı Şeria'dan çıkmak için Filistinlilerin, Ayrım Duvarı boyunca yer alan 23 askeri kontrol noktasından birini kullanması gerekiyor.

Bu geçiş noktalarında Filistinlilerin, İsrail askerleri karşısında maruz kaldığı muamele ve kısıtlamalar, insan hakları örgütleri tarafından sıkça eleştiriliyor. Hak örgütleri, İsrail'in kurduğu geçiş noktalarını, Filistinlilerin temel insan hakkı "hareket özgürlüğünün" ellerinden alınması şeklinde değerlendiriyor.

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Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'dan gelen Filistinlilere geçiş noktalarını 3 günlüğüne kapatıyor - Son Dakika


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