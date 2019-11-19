İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerini yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkarken, Filistinli bir aileyi de kendi evlerini yıkmaya zorladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan El-Arrub Mülteci Kampı'nda Filistinli kardeşler Halid ve Nebil Hanna'ya ait iki ev, İsrail askerlerince yıkıldı.

İsrail askerleri, yıkım öncesi bölgeyi kordon altına alarak evin çevresine kimseyi yaklaştırmadı. Orduya bağlı ekipler de buldozerlerle evleri yerle bir etti.

Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede

Bölgede yıkıma tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri, Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Yaşlı adam kendi evini yıkmaya zorladı

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin, Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mukebbir Mahallesinde yaşayan Avad Halaliye isimli yaşlı bir Filistinliyi kendi evini yıkmaya zorladığını anlattı.

Ayrıca Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina Mahallesinde bulunan Filistinli Mecdi Allun'a ait ev de yine İsrail'e bağlı belediye ekiplerince yıkıldı.

İsrail polisleri, yıkım öncesi bölgeyi kordon altına alarak evin çevresine kimseyi yaklaştırmadı. Belediyeye bağlı ekipler de buldozerlerle Allun ailesine ait evi kısa sürede yerle bir etti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), geçen yıl İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 177 evi yıktığını duyurmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Abdullah Havarani Araştırma ve Belgelendirme Merkezine göre ise İsrail makamları 2018'de Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ile çeşitli amaçlarla kullanılan tesisi yıktı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.