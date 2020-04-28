İsrail bayrağını yırtan 9 yaşındaki Yahudi çocuk gözaltına alındı - Son Dakika

İsrail polisi, Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredim) bir aileye mensup 9 yaşındaki çocuğu, İsrail bayrağını yırttığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

Sosyal medyada yayınlanan ve dün akşam Batı Kudüs'te kaydedildiği belirtilen görüntüde, bir Yahudi çocuğun İsrailli sivil polisler tarafından zorla gözaltına alındığı görülüyor.

Videoda gözaltına alınan çocuğun ağladığı görülürken, çevredekiler de polislere engel olmaya çalışıyor.

Yaşanan arbedenin ardından çocuk sivil bir araca zorla bindirilerek bölgeden uzaklaştırılıyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu kimliği açıklanmayan 9 yaşındaki çocuğun bir aracın üzerindeki İsrail bayrağını yırttığı için gözaltına alındığını aktardı.

Öte yandan polisten yapılan yazılı açıklamada, polislerin bölgede söz konusu çocuğun "kimlik bilgilerini almak istediği" ancak bu sırada çevrede bulunanların "aşırı tepki" göstermesi üzerine yakındaki bir polis merkezine götürülmek zorunda kalındığı ifade edildi.

Ultra Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere tepki gösteriyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk sahibi oldukları için sayıları giderek artıyor.